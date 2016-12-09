Лавров: в плане русофобии СМИ ФРГ «впереди планеты всей»

Глава российского МИДа на пресс-конференции по итогам СМИД заявил, что в плане русофобии СМИ Германии «впереди планеты всей». Сергей Лавров назвал бреднями обвинения в попытках дестабилизировать обстановку в ФРГ, ранее озвученные в адрес России.

«Что касается первого вопроса, то, по-моему, уже канцлер Меркель публично комментировала эти бредни и назвала их бреднями», — заявил Лавров, отметив, что к этим словам ему нечего добавить.

Министр также рассказал, что главный редактор Bild назвал его военным преступником.

«Если уж говорить о германских СМИ, я слышал, что сегодня главный редактор Bild назвал меня военным преступником и призвал [главу МИД ФРГ] Штайнмайера со мной не общаться», — продолжил он. «Оставляю на совести германских СМИ, которые, конечно, не хочу никого обижать, в плане русофобии впереди планеты всей», — заключил министр, передает «Федеральное агентство новостей».

В ноябре спецслужбы ФРГ заявили об угрозе активизации «хакеров из России» перед выборами в бундестаг, которые состоятся в сентябре 2017 года. 8 декабря глава внутренней разведки Германии предупредил об опасности кибератак, которые якобы могут осуществиться с территории РФ.