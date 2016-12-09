Взрыв произошел в полицейском участке на юге Италии, пострадал человек

В полицейском участке итальянского города Андрия на юге страны прогремел взрыв. В результате инцидента ранения получил один человек.

Причины происшествия не называются, на месте работают пожарные, сообщает ТАСС.

Ранее, как сообщали «Известия», взрыв произошел в Каире около одного из ночных клубов города. В результате погибли шестеро полицейских, еще девять человек получили ранения.

Предположительно, самодельное взрывное устройство подбросили в мусорный контейнер.