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Взрыв произошел в полицейском участке на юге Италии, пострадал человек

Причины происшествия не называются, на месте работают пожарные

В полицейском участке итальянского города Андрия на юге страны прогремел взрыв. В результате инцидента ранения получил один человек.

Причины происшествия не называются, на месте работают пожарные, сообщает ТАСС.

Ранее, как сообщали «Известия», взрыв произошел в Каире около одного из ночных клубов города. В результате погибли шестеро полицейских, еще девять человек получили ранения.

Предположительно, самодельное взрывное устройство подбросили в мусорный контейнер.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Взрыв произошел в полицейском участке на юге Италии, пострадал человек

Причины происшествия не называются, на месте работают пожарные

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