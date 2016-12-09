Голодец: 12 тыс. сотрудников Пенсионного фонда не останутся без работы

Российский вице-премьер Ольга Голодец подтвердила, что 12 тыс. сотрудников Пенсионного фонда, попавших под сокращение, не останутся без работы.

«Речь идет о передаче администрирования из Пенсионного фонда в Налоговую службу, поэтому люди переходят из одной организации в другую», — пояснила Голодец, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что это не означает, что люди «уходят на улицу».

Накануне стало известно, что Пенсионный фонд России сократит в следующем году до 12 тыс. сотрудников. Это связано, в частности, с передачей администрирования страховых взносов в ФНС.

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил журналистам, что аналогичные сокращения планируются в 2018 и 2019 годах. В настоящее время в фонде трудится около 120 тыс. человек.