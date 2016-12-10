Орден Андрея Первозванного: святые мученики, герои и военные

Каждое столетие может похвастаться своими героями. И высшие знаки отличия, казалось бы, должны были существовать с древнейших времен. Но нет. Первый по времени учреждения официальный российский орден утвердили в конце 1690-х годов, и он был назван в честь апостола Андрея Первозванного. До 1917 года это была высшая государственная награда, после революции она была упразднена и только в 1998-м по указу президента России Бориса Ельцина восстановлена.

«Известия» вспоминают историю создания награды и людей, которым ее вручали.

Заслуги перед Отечеством

Единого мнения относительно того, когда появился на свет орден, нет. Однако большая часть источников ссылается на 30 ноября 1698 года. По новому стилю дата выпадает на 10 декабря, поэтому именно этот день считается днем основания ордена.

Награду утвердил Петр I, который считал Андрея Первозванного своим покровителем и покровителем всей державы. Флаг с Андреевским крестом стал символом российского флота, и под его знаменами было одержано множество побед. Орден можно было получить за чрезвычайные заслуги перед Отечеством, и, как правило, его вручали высокопоставленным офицерам, государственным деятелям и священнослужителям.

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Странствия Андрея Первозванного

Андрей Первозванный — один из 12 апостолов. Первозванным его назвали, поскольку он стал первым учеником Христа и первым признал его Спасителем. На протяжении всей жизни Андрей часто странствовал с проповедями, оказавшись когда-то в том числе и на Руси. Апостол поднялся по Днепру до земель будущего Киева, там он благословил горы и водрузил на них крест. Позже он продолжил путь, добравшись до Новгорода и установив возле нынешнего села Грузино свой жезл. По преданиям, Андрея поразили некоторые обычаи местных жителей, например традиция мыться в банях. Позже он рассказал удивленным ученикам в Риме, как люди бьют себя «молодыми прутьями», обливаются холодной водой и квасом.

Последним местом, куда Андрей пришел с проповедью, стал город Патры (Патрас). Там он впал в немилость правителя-язычника Эгиата, который приговорил апостола к распятию. Крест, на котором распяли святого, имел форму буквы Х и получил название «Андреевский крест».

Горожане требовали освободить Андрея от казни, и Эгиат в конце концов удовлетворил их просьбу. Однако апостол желал мученической смерти, и, как бы воины государя ни старались снять его с креста, сделать им это не удавалось. Андрей Первозванный скончался на кресте, после чего супруга Эгиата Максимилла, которую святой излечил от тяжелого недуга, погребла его со всеми почестями.

Первый кавалер ордена

Список кавалеров ордена Андрея Первозванного открыл помощник Петра I Федор Головин, который завоевал покровительство царя отчасти потому, что первым из бояр согласился сбрить бороду.

Вместе с Петром I Федор участвовал в войне против Османской империи и занимался организационной работой по подготовке второго Азовского похода, за что впоследствии удостоился серебряной медали.

Головин приложил руку к формированию русского флота. Во время разъездов по зарубежным странам он приглашал на службу иностранцев и создавал условия для строительства судов. После смерти Франца Лефорта Головина назначили генерал-адмиралом, наградили орденом Святого Андрея Первозванного и доверили ему решение иностранных дел, утвердив его, помимо прочего, на должность канцлера. До самой смерти в 1706 году Федор занимался дипломатией и руководил действиями русских послов.

Наше время

В XXI веке кавалерами ордена Святого апостола Андрея Первозванного стало не так много людей.

Фото: Владимир Родионов, Сергей Величкин

В 2001-м премию вручили врачу Валерию Шумакову за выдающиеся достижения в области науки и здравоохранения. Орден в разные годы получали поэтесса Фазу Алиева, певица Людмила Зыкина, писатель Сергей Михалков и экс-президент СССР Михаил Горбачев за личный вклад в укрепление мира и дружбы между народами, а также многолетнюю плодотворную общественную деятельность.



Одним из последних кавалеров ордена стал Сергей Шойгу. Он получил награду с изображением мечей, стоимость которой оценивается в 1,04 млн рублей. Информацию о награждении военнослужащих обычно не афишируют. Однако именно с этой символикой Шойгу присутствовал на параде Победы 2014 года в Севастополе.