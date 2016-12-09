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Курск готовится к учениям

Жителей просят соблюдать спокойствие

В Курске пройдут пожарно-тактические учения.

Как говорят городские власти, они носят плановый характер.

Различную спецтехнику стянут в следующий понедельник, 12 декабря, в район центрального рынка. Почему было выбрано именно это место, пресс-служба регионального управления МЧС не уточняет.

Также пока неизвестно, удастся ли покупателям пройти на территорию рынка. Сообщается лишь, что тренировки начнутся с 8 часов утра.

Жителей просят не паниковать.

Спасатели решили не перекрывать движение транспорта в районе тренировочных мероприятий, но на всякий случай водителям предлагают заранее продумать пути объезда, передает ресурс KurskCity.ru.

Отметим, что в прошлый раз МЧС проводило учения в Курске две недели назад. Тогда пожарно-спасательная техника была стянута в район местной ТЭЦ.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Курск готовится к учениям

Жителей просят соблюдать спокойствие

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