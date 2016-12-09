Хоккеисты «Адмирала» подарили Федору Емельяненко именной свитер

Приморский хоккейный «Адмирал» подарил Федору Емельяненко именной свитер. Он в пятницу выступил на «Фетисов Арене» в Суперкубке ММА РФ.

«Адмирал» поделился в Instagram фотографией Емельяненко с подарком в руках.



Фото опубликовано Хоккейный Клуб «Адмирал» (@hcadmiral) Дек 9 2016 в 2:00 PST

Как сообщает РИА PrimaMedia, Федор Емельяненко прилетел во Владивосток на розыгрыш Суперкубка ММА РФ. Также он провел мастер-классы. Он высоко оценил работу приморской федерации ММА.

«В вашем крае всегда было особенное отношение к единоборствам — кудо, самбо, боевому самбо и др. Поэтому смешанные единоборства здесь прижились. Мы активно занимаемся развитием ММА. Работаем над тем, чтобы Министерством спорта РФ были приняты стандарты и ММА вошло в систему детско-юношеских спортивных школ», — сказал журналистам Емельяненко.

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