Главные события 2–9 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

С 1 декабря в Москве изменились тарифы на платную парковку. Впрочем, изменения точечные и касаются в первую очередь центральных районов столицы. Однако власти столицы уже пообещали, что к концу года зоны платной парковки появятся еще на 206 улицах города.

7 декабря были подведены итоги российской национальной литературной премии «Большая книга». Первую премию получил писатель Леонид Юзефович за свой роман «Зимняя дорога». Он же занял первое место в читательском голосовании. Вслед за ним расположились Евгений Водолазкин со своей новой книгой «Авиатор» и Людмила Улицкая с книгой «Лестница Якова».

9 декабря состоялись выборы нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На этот пост в том числе претендовала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, однако накануне выборов она сняла свою кандидатуру. На пост главы ВФЛА был переизбран Дмитрий Шляхтин.

Эти и другие события недели — в фотоленте «Известий».

События недели в фотографиях «Известий»