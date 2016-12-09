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Главные события 2–9 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Изменение тарифов на парковку, вручение премии «Большая книга» и новый президент ВФЛА — чем запомнилась нам эта неделя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С 1 декабря в Москве изменились тарифы на платную парковку. Впрочем, изменения точечные и касаются в первую очередь центральных районов столицы. Однако власти столицы уже пообещали, что к концу года зоны платной парковки появятся еще на 206 улицах города. 

7 декабря были подведены итоги российской национальной литературной премии «Большая книга». Первую премию получил писатель Леонид Юзефович за свой роман «Зимняя дорога». Он же занял первое место в читательском голосовании. Вслед за ним расположились Евгений Водолазкин со своей новой книгой «Авиатор» и Людмила Улицкая с книгой «Лестница Якова». 

9 декабря состоялись выборы нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На этот пост в том числе претендовала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, однако накануне выборов она сняла свою кандидатуру. На пост главы ВФЛА был переизбран Дмитрий Шляхтин

Эти и другие события недели — в фотоленте «Известий». 

События недели в фотографиях «Известий»

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Главные события 2–9 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 2–9 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий» Изменение тарифов на парковку, вручение премии «Большая книга» и новый президент ВФЛА — чем запомнилась нам эта неделя

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