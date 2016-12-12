Сирийская оппозиция готова собраться в Москве

Предложение главы группы «Хмеймим» Ильяна Масаада о проведении конференции оппонентов сирийских властей встречает согласие у других оппозиционных структур. Готовность вести диалог выразили в движении «Завтра Сирии». Правда, в качестве площадки там рассматривают не Дамаск, как предлагалось изначально, а любое другое место, в том числе Москву. В России между тем выразили готовность предоставить площадку для возможной встречи.

Движение «Завтра Сирии» (возглавляемое бывшим президентом Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Ахмадом аль-Джарбой), которое является одной из сил, представляющих внешнюю оппозицию, согласно принять участие в конференции с другими оппонентами сирийских властей. Об этом «Известиям» заявил секретарь движения Ахмад Ауд, комментируя предложение главы группы «Хмеймим» Ильяна Масаада о проведении такой встречи в Дамаске. Вместе с тем собеседник «Известий» полностью отверг идею собраться в сирийской столице и в качестве альтернативы назвал Москву.

— Мы изначально выступали за то, чтобы собрать все либерально-демократические светские силы. Но проводить такую конференцию в Дамаске в настоящее время было бы неприемлемым. Организовать эту встречу можно в любой другой столице, в том числе в Москве, — сказал Ахмад Ауд.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что Россия, скорее всего, согласится предоставить площадку для проведения встречи различных оппозиционных групп.

— Если будет желание всех сторон, Москва не откажется. Было бы неплохо, чтобы стороны вели такие переговоры. После возвращения контроля над Алеппо конфликт в Сирии не закончится. Всё равно надо будет вести диалог, — подчеркнул сенатор.

В свою очередь, глава группы «Хмеймим» Ильян Масаад в беседе с «Известиями» отметил, что место для проведения конференции не является столь принципиальным вопросом.

— Если они (оппозиционеры из движения «Завтра Сирии». — «Известия») готовы встречаться в Москве, у меня нет возражений. Но мне кажется, не стоит цепляться за такие частности. Мы ожидаем, что все заинтересованные стороны примут участие в этой встрече, — сказал Ильян Масаад.

Ранее глава группы «Хмеймим» рассказал «Известиям», что в настоящее время ведется подготовка к проведению конференции, участие в которой должны принять представители не только внутренней, но и внешней оппозиции. В качестве площадки рассматривался Дамаск.

— Речь идет об организации встречи, которая предваряла бы конференцию национального диалога. Участие в ней предполагается без каких-либо изначальных условий и при координации с российскими и сирийскими властями. (Последние) выражают согласие на проведение такого рода конференции. В качестве участников мы ждем представителей внутренней оппозиции, прежде всего группы «Москва–Каир–Астана», а также внешней оппозиции: Ахмада аль-Джарбу и Моаза аль-Хатыба. Возможной площадкой для переговоров может стать аэропорт Дамаска, — отметил тогда собеседник «Известий».

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил 22 ноября, что ввиду отсутствия прогресса по возобновлению женевских переговоров по сирийскому урегулированию, последний раунд которых прошел в апреле, необходимо действовать без оглядки на ООН.

— В условиях, когда ООН в лице своего специального посланника (по Сирии) Стаффана де Мистуры уже больше полугода саботирует резолюцию 2254, которая предписала проводить инклюзивные межсирийские переговоры без предварительных условий, наверное, не остается иного пути, кроме как брать инициативу оппозиционерам, патриотически настроенным, правительству Сирии в свои руки и организовывать межсирийский диалог, — заявил глава российской дипломатии.