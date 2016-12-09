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В Тульской области спасатели из-подо льда Оки вытащили косулю

Спасательная операция заняла чуть более четырех часов

В Тульской области сотрудники МЧС спасли косулю из-подо льда Оки. Об инциденте экстренным службам Алексина сообщила местная жительница. Она рассказала, что почти на середине реки во льду застряла собака.

Прибыв к месту, спасатели увидели торчавшую из воды голову животного, туловище которого уже полностью было подо льдом. На лодке они вышли на лед. Подойдя поближе, они обнаружили тонущую косулю.

Один из инспекторов смог вытащить испуганное животное из воды и положить его в лодку. Коллеги страховали cпасателя с безопасного расстояния.

Попавшая в ледяной плен косуля уже была обессилена и не сопротивлялась. Местный житель отогрел ее у себя дома.

Спустя несколько часов косулю отпустили на волю. Спасательная операция заняла чуть более четырех часов, передает ИА TulaMedia.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Тульской области спасатели из-подо льда Оки вытащили косулю

Спасательная операция заняла чуть более четырех часов

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