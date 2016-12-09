Фигуранта «дела Гайзера» заподозрили в получении взятки

Один из фигурантов «дела Гайзера», экс-начальник управления информации региональной администрации Павел Марущак подозревается в получении взятки за содействие в покупке земли под застройку в центре Сыктывкара. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, Марущак использовал служебные полномочия для поддержки строительства ботанического сада в Сыктывкаре. Используя связи с властями, он оказывал влияние на депутатов Совета Сыктывкара, которые внесли изменения в действующие правила землепользования.

В результате земельный участок общей площадью 25,2 тыс. кв. м присоединили к зоне застройки многоэтажными домами. За это в 2013 году руководители компании ООО «Деловой альянс» передали Павлу Марущаку «вознаграждение» в размере 2 млн рублей, сообщает ИА «Комиинформ».

Напомним, ранее «Известия» сообщали, о проверке следователей медиабизнеса семьи Марущака, деятельность которого контролировал сам Павел Марущак, его бывшая супруга Екатерина и еще один фигурант «дела Гайзера» — Игорь Ковзель. Подконтрольные супруге Марущака СМИ — «БНКоми» и «Красное Знамя Севера» выигрывали наиболее выгодные госконтракты на информационное обеспечение и PR, зачастую выступая единственными участниками. Заключенные контракты исполнялись с нарушениями, а бюджетные средства оседали на счетах семьи Марущака и его приближенных, утверждали следователи.

Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера задержали в сентябре 2015 года. Вместе с ним по уголовному делу проходят еще 18 человек, включая главу Госсовета Коми Игоря Ковзеля, заместителя главы республики Алексея Чернова, зампреда правительства Коми Константина Ромаданова и бывшего сенатора от региона Евгения Самойлова.

По версии следствия, Гайзер и ряд других высокопоставленных чиновников организовали мошенническую группу для хищения госактивов. Сообщество работало в Коми, в других регионах России и за границей. Всего по делу проходят 19 обвиняемых. Ущерб по делу оценивается более чем 1,2 млрд рублей.