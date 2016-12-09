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На Куршской косе постепенно исчезает пляж

Ширина побережья за 100 лет уменьшилась почти на 100 м, констатировали в национальном парке

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Директор национального парка Анатолий Калина предупреждает о том, что береговая линия на Куршской косе заметно отступила.

Причина этому — в незакрепленных белых дюнах. По сведениям ученого, эти дюны медленно перемещаются к заливу, их крутые склоны подходят прямо к воде. В год они преодолевают таким образом по 2–3 м.

«Вслед за ними перемещаются к востоку и авандюны, чем и обуславливается изогнутая форма косы», — написал Калина в своем Facebook.

По оценкам ученых, за последний век береговая линия в средней части косы отступила к заливу на 25—30 м, а в некоторых местах — более чем на 100 м, сообщает «Клопс.ru».

Напомним, проблема сокращения пляжной линии отмечается на всем протяжении береговой линии в Калининградской области.

Как ранее писали «Известия», областным властям удалось решить проблему в районе курортного города Зеленоградск. Там были установлены буны, которые гасили энергию волн и задерживали песок на берегу. 

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

На Куршской косе постепенно исчезает пляж

На Куршской косе постепенно исчезает пляжШирина побережья за 100 лет уменьшилась почти на 100 м, констатировали в национальном парке

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