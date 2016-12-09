МИД: Польша не выполняет своих обещаний перед Россией

Польша не выполняет своих обещаний, ранее данных Москве. Не происходит размораживания диалоговых форматов, не возобновляется сотрудничество, отметили в российском МИДе в пятницу.

«Ничего из того, что было обещано, не реализуется», — заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев, передает «РИА Новости».

Дипломат констатировал, что в российско-польских отношениях ситуация ухудшается.

«Мы ожидаем конкретных осязаемых шагов по реализации тех обещаний, которые были даны господином [заместителем главы МИД Польши Мареком] Жулковским в этом году. Но ничего нет», — заключил Нечаев.