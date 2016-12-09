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С середины декабря в Петербурге заработают 59 елочных базаров

Новогодние деревья жители Северной столицы смогут приобрести в течение 12 дней

В преддверии Нового года в Санкт-Петербурге откроются 59 елочных базаров. В текущем году в городе будет работать на 20 базаров больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Новогодние деревья жители Северной столицы смогут приобрести в период с 20 по 31 декабря. Торговые точки появятся во всех районах города, большинство из них будет работать в Красносельском, Приморском и Красногвардейском районах, сообщает «Санкт-Петербург.Ру».

В текущем году власти организовали аукционы на размещение сезонных нестационарных торговых объектов с несколькими периодами использования в течение года. Елочные новогодние базары будут проводить зимой, развалы бахчевых культур — летом, а продавать рыбу будут весной и осенью.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

С середины декабря в Петербурге заработают 59 елочных базаров

Новогодние деревья жители Северной столицы смогут приобрести в течение 12 дней

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