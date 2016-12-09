За год на Кубани возбуждено 417 коррупционных дел

С начала года в Краснодарском крае возбуждено 417 уголовных дел о коррупции. Всего в СУ СКР РФ поступило 697 сообщений о преступлениях данной направленности.

По фактам получения взяток возбуждено 165 уголовных дел, по фактам мошенничества — 53, дачи взяток — 92. СКР направил в суд 275 производств. Ранее сообщалось, что по итогам I квартала этого года Кубань вошла в тройку самых коррумпированных регионов страны.



По данным краевой прокуратуры, только в I квартале 2016 года ущерб от коррупции в крае составил 1,8 млрд рублей, тогда как за весь 2015 год — 1,25 млрд рублей, сообщает KrasnodarMedia.

Ранее агентство сообщало, что в ноябре 2016 года чиновник из Туапсе был обвинен в получении взятки в особо крупном размере — 1,1 млн рублей. Он хотел помочь местному жителю получить в аренду земельный участок неправомерным способом.

