Порошенко согласился уйти в отставку в следующем году

Президент Украины Петр Порошенко согласился в следующем году покинуть свой пост. Об этом заявил Олег Царев, экс-депутат Верховной рады и бывший спикер парламента Новороссии.

По его словам, Порошенко объявил о своей готовности покинуть президентское кресло на закрытой встрече с высокопоставленными чиновниками. Он отметил, что встреча прошла в узком формате. На ней присутствовали глава МВД страны Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совбеза Александр Турчинов и сам Петр Порошенко. Как отметил Царев на своей странице в соцсети, «обсуждалось текущее положение дел в Украине». Он добавил, что все участники встречи оценили ситуацию на Украине как «катастрофическую», не видя никаких возможностей для ее улучшения в дальнейшем. Все четверо сошлись на том, что она будет только ухудшаться, сообщают «Дни.Ру».

В связи с этим, как утверждает Царев, Порошенко поставили ультиматум: либо навести порядок в стране, либо уйти в сторону и не мешать это сделать другим.

«Порошенко ответил: наводите порядок сами. Это означает фактическое устранение от власти, о чем уже давно говорили в кулуарах», — отмечает экс-депутат. По информации Царева, Порошенко покинет пост под предлогом ухудшения здоровья. В случае ухода действующего главы государства за президентское кресло поборются Арсен Аваков и Юлия Тимошенко.

«Что касается американцев, то они будут иметь дело с теми, у кого власть», — резюмировал бывший депутат Верховной рады.