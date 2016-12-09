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Япония запустила беспилотный космический грузовик «Конотори-6»

Космический корабль доставит на Международную космическую станцию почти 6 т грузов

Космический грузовик «Конотори-6» запущен в Японии с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима при помощи ракеты-носителя H-IIB.

Беспилотный космический аппарат доставит на Международную космическую станцию (МКС) 5,9 т грузов. Космонавты получат продукты, воду, научное оборудование и предметы первой необходимости, передает ТАСС.

СМИ Японии ранее сообщали, что «Конотори-6» станет участником эксперимента по сбору космического мусора на орбите Земли.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Япония запустила беспилотный космический грузовик «Конотори-6»

Космический корабль доставит на Международную космическую станцию почти 6 т грузов

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