Япония запустила беспилотный космический грузовик «Конотори-6»

Космический грузовик «Конотори-6» запущен в Японии с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима при помощи ракеты-носителя H-IIB.

Беспилотный космический аппарат доставит на Международную космическую станцию (МКС) 5,9 т грузов. Космонавты получат продукты, воду, научное оборудование и предметы первой необходимости, передает ТАСС.

СМИ Японии ранее сообщали, что «Конотори-6» станет участником эксперимента по сбору космического мусора на орбите Земли.