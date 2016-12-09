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В Калининградской области усилят контроль за пассажирскими перевозками

Особое внимание уделят водителям категорий М2 и М3

Госавтоинспекция Калининградской области будет тщательнее следить за выполнением правил пассажирских перевозок. Таким образом, правоохранители хотят пресечь грубые нарушения ПДД.

Особое внимание уделят водителям категории М2 и М3.

По словам представителей областной ГАИ, основная причина аварий с участием пассажирских автобусов — их неисправности, передает сетевая газета kaliningradfirst.ru.

Ранее сообщалось о том, что в Калининградской области количество аварий с участием автобусов увеличилось за год почти в три раза.

Так, по данным ГАИ, с начала года из-за нарушений ПДД водителями автобусов в области зафиксировали 63 аварии (+142% к аналогичному периоду прошлого года).

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Калининградской области усилят контроль за пассажирскими перевозками

Особое внимание уделят водителям категорий М2 и М3

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