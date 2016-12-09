В Калининградской области усилят контроль за пассажирскими перевозками

Госавтоинспекция Калининградской области будет тщательнее следить за выполнением правил пассажирских перевозок. Таким образом, правоохранители хотят пресечь грубые нарушения ПДД.



Особое внимание уделят водителям категории М2 и М3.

По словам представителей областной ГАИ, основная причина аварий с участием пассажирских автобусов — их неисправности, передает сетевая газета kaliningradfirst.ru.

Ранее сообщалось о том, что в Калининградской области количество аварий с участием автобусов увеличилось за год почти в три раза.



Так, по данным ГАИ, с начала года из-за нарушений ПДД водителями автобусов в области зафиксировали 63 аварии (+142% к аналогичному периоду прошлого года).