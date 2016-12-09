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Пятница,
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Медведев обсудил отношения России и ЕС с премьером Финляндии

На переговорах также был затронут вопрос сотрудничества в Арктике

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил проблематику отношений РФ и Евросоюза со своим финским коллегой Юхой Сипиля. Встреча прошла в пятницу в Финляндии.

«Если говорить о международных вопросах, то мы затронули проблематику текущих отношений между РФ и ЕС, а также перспективы международного сотрудничества в Арктике, это действительно очень важное направление нашего взаимодействия», — заявил Медведев по итогам переговоров.

Российский премьер добавил, что Финляндия в ближайшие два года будет председательствовать в Арктическом совете.

«Мы готовы помогать им в этом деле», — заключил глава правительства.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Медведев обсудил отношения России и ЕС с премьером Финляндии

На переговорах также был затронут вопрос сотрудничества в Арктике

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