Медведев обсудил отношения России и ЕС с премьером Финляндии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил проблематику отношений РФ и Евросоюза со своим финским коллегой Юхой Сипиля. Встреча прошла в пятницу в Финляндии.

«Если говорить о международных вопросах, то мы затронули проблематику текущих отношений между РФ и ЕС, а также перспективы международного сотрудничества в Арктике, это действительно очень важное направление нашего взаимодействия», — заявил Медведев по итогам переговоров.

Российский премьер добавил, что Финляндия в ближайшие два года будет председательствовать в Арктическом совете.

«Мы готовы помогать им в этом деле», — заключил глава правительства.