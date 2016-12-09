Пьяный водитель устроил погоню с полицейскими в Иркутске

В Иркутске пьяный водитель без прав устроил погоню с полицией. Нарушителя поместили в спецприемник на 10 суток. Его автомобиль Toyota Carina отправлен на штрафплощадку.



Погоня началась рано утром в пятницу. Водитель Toyota Carina не подчинился требованиям дорожных полицейских об остановке и пытался от них скрыться. Во время движения он грубо нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. На одной из улиц иномарка столкнулась с другой японской машиной, Toyota Windom.

Как передает ИА IrkutskMedia, нарушителем оказался 24-летний местный житель. При этом у него не было документов на транспортное средство и водительского удостоверения. Также полицейские выяснили, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья».

Задержанный отказался от прохождения медосвидетельствования. За что был привлечен к административной ответственности.

