Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Пьяный водитель устроил погоню с полицейскими в Иркутске

Нарушителя поместили в спецприемник на 10 суток

В Иркутске пьяный водитель без прав устроил погоню с полицией. Нарушителя поместили в спецприемник на 10 суток. Его автомобиль Toyota Carina отправлен на штрафплощадку.

Погоня началась рано утром в пятницу. Водитель Toyota Carina не подчинился требованиям дорожных полицейских об остановке и пытался от них скрыться. Во время движения он грубо нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. На одной из улиц иномарка столкнулась с другой японской машиной, Toyota Windom.

Как передает ИА IrkutskMedia, нарушителем оказался 24-летний местный житель. При этом у него не было документов на транспортное средство и водительского удостоверения. Также полицейские выяснили, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья».

Задержанный отказался от прохождения медосвидетельствования. За что был привлечен к административной ответственности.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Пьяный водитель устроил погоню с полицейскими в Иркутске

Нарушителя поместили в спецприемник на 10 суток

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке