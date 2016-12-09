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Ученые: стволовые клетки молочных зубов помогут вырастить зубную ткань

Эксперты предлагают хранить детские зубы в морозильнике

Фото: TASS/YAY

В детских молочных зубах содержатся стволовые клетки различных типов, которые можно использовать для восстановления зубной ткани. Об этом заявили американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Эксперты рекомендуют бережно хранить выпавшие зубы в специальных камерах, которые способны сохранить стволовые клетки в «живом» состоянии, так как они могут еще пригодиться. При отсутствии таковых можно оставить зубы в морозильнике.

В зубах взрослого человека также содержатся стволовые клетки, которые можно использовать для восстановления зубной ткани. Однако в них есть всего один тип клеток. Детские зубы представляют особую ценность благодаря содержащимся в них клетках различных типов.

В ближайшем будущем, уверяют американские специалисты, из стволовых клеток молочных зубов можно будет вырастить, например, клетки поджелудочной железы, производящие инсулин, пишет «Свободная пресса».

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Ученые: стволовые клетки молочных зубов помогут вырастить зубную ткань

Ученые: стволовые клетки молочных зубов помогут вырастить зубную тканьЭксперты предлагают хранить детские зубы в морозильнике

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