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Московские гостиницы выходят из кризиса с прибылью

Многие столичные отели завершат 2016 год с положительными финансовыми показателями

Рынок гостиничных услуг в Москве выходит на докризисные показатели 2013 года, говорится в исследовании Cushman & Wakefield. Столичным гостиницам в 2016 году удалось заработать на росте спроса, а также найти новые источники дохода. Загрузка номерного фонда Москвы с начала года на конец сентября выросла на 4 процентных пункта, до 70%, средняя цена за номер — на 8%, до 6,4 тыс. рублей.

Снижение спроса на гостиничные услуги произошло в 2014 году. После введения западных санкций российскую столицу стали реже посещать европейские туристы и бизнесмены. Повлиял на прибыль московских отелей и курс рубля. Однако, по прогнозу Ассоциации туроператоров России, к концу 2016-го поток иностранных гостей вырастет на 15% по сравнению с 2015 годом (более 6 млн человек). Согласно статистике ассоциации, европейцев заменили туристы из Юго-Восточной Азии и стран БРИКС — в 2016 году их количество увеличится на 30–40% по сравнению с 2015 годом. Большинство гостей приезжает в российскую столицу из Китая, кроме того, ежегодно удваивает турпоток Иран, отмечают эксперты.

Ранее столичные гостиницы были загружены в будни за счет бизнес-мероприятий и простаивали в выходные. Однако эксперты отмечают, что в последние годы Москва стала интересна туристам: обустройство пешеходных и велосипедных зон, парков и исторических мест сделали город более привлекательным, что способствует росту загрузки отелей в выходные и праздничные дни, говорится в исследовании Cushman & Wakefield.

Однако всё это пока не позволяет отелям полностью компенсировать понесенные с 2013 года потери — в 2016-м средняя доходность номера в столичной гостинице составила порядка 60% к докризисному периоду. В исследовании отмечается также, что в 2017 году гостиницы продолжат экономить путем импортозамещения, сокращения зарплат и поиска заработка на непрофильных, сопутствующих услугах.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Московские гостиницы выходят из кризиса с прибылью

Многие столичные отели завершат 2016 год с положительными финансовыми показателями

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