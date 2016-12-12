Обама оставляет в наследство Трампу «российскую агрессию»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере $618,7 млрд, из которых $4,3 млрд выделены на противостояние «российской агрессии». Законопроект вступит в силу после его подписания действующим президентом Бараком Обамой. Таким образом, нынешняя администрация в Белом доме намерена максимально усложнить новоизбранному американскому лидеру Дональду Трампу задачу выстроить конструктивный диалог с Россией и «поладить с Владимиром Путиным».



Фактически Обама оставляет в наследство Трампу не просто глубокие разногласия с Москвой, а вполне реальные юридические препятствия. Законопроект об оборонном бюджете запрещает финансировать военное сотрудничество с Россией, пока та не выполнит ряд условий. Среди них — «соблюдение Минских соглашений», «возврат Крыма Украине», «отказ от агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины» и ряд других. То есть получается, что в случае необходимости военного сотрудничества с Москвой в тех или иных сферах беспокоиться придется не столько российскому руководству, сколько новоизбранному президенту.



По сведениям «Известий», нынешняя администрация США собирается принять еще ряд мер, в том числе законодательного характера, для осложнения отношений между Вашингтоном и Москвой, причем это может быть сделано в пакетном законопроекте до конца года.



Член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с «Известиями» отметил, что Дональду Трампу придется кардинально разворачивать политический курс Вашингтона и устранять возведенные администрацией демократов преграды.



— Администрация Обамы делает всё, чтобы у Трампа не было возможностей для улучшения отношений с Россией. Американские «ястребы» заставляют все эшелоны власти формировать «коридор», который ведет к ухудшению отношений. Отсюда и последние инициативы конгресса, и срочное утверждение военного бюджета со статьями, враждебными к России. Трампу, пришедшему к власти на волне конфликта с политической элитой и СМИ, придется преодолеть всё то, что будет мешать ему выполнить предвыборные обещания, а главное — реализовать свое видение развития отношений с Москвой, — сказал сенатор.



По его словам, для конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона существуют все предпосылки. Игорь Морозов считает, что как минимум в области борьбы с терроризмом, наркотрафиком и решении проблемы ядерного нераспространения две державы вполне могут объединиться.



Профессор ВШЭ, американист Александр Домрин считает, что команда Барака Обамы всерьез решила возвести максимально возможное количество барьеров на пути Дональда Трампа к пересмотру американской внешней политики.



— Уходящая администрация Обамы поставила задачу до 20 января, когда должна пройти инаугурация избранного президента, заложить как можно больше «подводных камней» как под Трампа, так и под Россию. Подкладывая мину под него, элиты пытаются одновременно подорвать его попытки и намерения наладить отношения с Москвой. Можно привести пример законопроекта конгресса об ограничении передвижения российских дипломатов в США. Кроме того, свежее решение Обамы о поставках летального оружия умеренной оппозиции в Сирии подтверждает намерения действующих властей в Вашингтоне — до прихода Трампа всеми правдами и неправдами создать как можно больше препятствий, — отметил Александр Домрин.



Американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричард Вайц рассказал «Известиям», что принятый на днях оборонный бюджет действительно может несколько не соответствовать планам Трампа.



— Оборонный бюджет, в котором есть пункт о $4,3 млрд, будет принят до того, как Трамп официально придет к власти. Однако надо посмотреть, какими будут последующие оборонные бюджеты уже при Трампе, поскольку они дадут прямое представление о его намерениях. При этом я думаю, что пройдут годы, прежде чем Россия и США сократят ту часть военных расходов, которую они тратят в отношении друг друга. Кроме того, обе страны сталкиваются и с другими вызовами. Сумма в военном бюджете, зарезервированная для возможного использования против России, сопоставима с расходами, предназначенными для сдерживания Китая. И «китайские» расходы будут только расти, поскольку, по мнению Трампа, КНР — более серьезная угроза национальной безопасности США, чем Россия. Поэтому США, скорее всего, в дальнейшем будут тратить больше денег на укрепление своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проводя политику сдерживания Китая и Северной Кореи.

