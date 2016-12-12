Российские нефтяники повременят с Ираном

Российские нефтяные компании не намерены заключать контракты по итогам заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет с 11 по 13 декабря в Тегеране, сообщили «Известиям» несколько участников рынка. Причина — в отсутствии готовых предложений со стороны Ирана.

В частности, «Лукойл» в ближайшее время не планирует заключать нефтяные контракты с иранской стороной. Об этом «Известиям» сообщил совладелец компании Леонид Федун.

Ранее глава компании Вагит Алекперов говорил, что «Лукойл» надеется до конца года получить утвержденный проект «Иранского нефтяного контракта» — новых более выгодных условий, которые иранские власти готовы предложить иностранным инвесторам, согласным вложиться в нефтяную отрасль страны. Вагит Алекперов не исключал, что подписание документа может состояться уже в следующем году. Замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния также заявлял, что заключение контрактов с российскими нефтяными компаниями состоится уже в декабре 2016 года.

Однако Леонид Федун пояснил «Известиям», что компания не может начать работу в Иране до тех пор, пока в стране не будет окончательно принят законопроект, регулирующий правоотношения с иностранными инвесторами в нефтегазовой сфере.



— Пока нет нефтяного законодательства, сложно об этом (заключении контрактов. — «Известия») говорить, — сказал Леонид Федун.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал «Известиям», что его компания также не намерена заключать контракты по итогам комиссии: «Я сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то подпишет нефтяной контракт, потому что сам «Иранский нефтяной контракт» еще не презентован». При этом Александр Дюков не исключил возможности подписания по итогам встречи меморандума о сотрудничестве.

Стоит отметить, что опытом работы в Иране среди российских нефтяных компаний сегодня могут похвастаться только «Лукойл» и «Газпром нефть». В феврале 2003 года «Лукойл» подписал контракт о вхождении в российско-норвежский консорциум по проекту геологоразведки на блоке Анаран, где «Лукойлу» принадлежала доля в 25%, норвежской Statoil Hydro — 75%.



В ноябре 2009 года был подписан меморандум о взаимопонимании между «Газпром нефтью» и Национальной иранской нефтяной компанией по проекту разработки иранских нефтяных месторождений Азар и Шангуле, но контракт так и не был заключен из-за наложения на страну международных санкций.

Экономическая блокада Ирана длилась более десяти лет и завершилась только в январе 2016 года после публикации доклада МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран ограничивает свою ядерную программу.

После объявления о начале снятия экономических санкций с Ирана «Лукойл» и «Газпром нефть» заявили о намерениях вернуться к работе в стране. Уже в апреле «Лукойл» сообщил, что возобновил работу своего офиса в Иране.

Намерение работать в стране после отмены санкций выразили «Роснефть», «Зарубежнефть» и «Татнефть». В этом году «Зарубежнефть» и «Татнефть» уже подписали меморандумы с иранской стороной. «Татнефть» собирается заняться разведкой месторождения Дехлоран, «Зарубежнефть» намерена разработать предложения по увеличению добычи нефти на месторождениях Западный Пейдар и Абан на западе страны. Однако, по словам источника «Известий» в отрасли, заключать контракты компании пока также не намерены.



В «Зарубежнефти» отказались от комментариев. В «Татнефти» и «Роснефти» на запрос «Известий» не ответили.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая посетила Иран 14 ноября, российские нефтегазовые компании могут получить льготные условия для разработки нефтяных месторождений и для геологоразведки в Иране.

Леонид Федун также отметил, что Иран способен предложить интересные проекты, так как эта страна обладает значительными запасами нефти. Согласно корпоративному обзору «Лукойла» по развитию мирового рынка нефти до 2030 года, в течение 15 лет Иран наряду с Ираком будет основным источником роста добычи нефти среди государств — членов ОПЕК.

В «Лукойле» отмечают, что после снятия санкций Иран достаточно быстро нарастил добычу и ее дальнейшее увеличение во многом зависит от способности страны привлекать иностранные инвестиции. При этом остаются и риски возобновления международных санкций, если Иран не станет соблюдать соответствующие договоренности. Также сохраняются финансовые санкции со стороны США, что осложняет осуществление расчетов в долларах. Всё это в итоге может негативно повлиять на процесс заключения и реализации нефтяных контрактов, подчеркивают в компании.

Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров считает, что сейчас российские компании смогли бы занять «золотые ниши» иранской экономики, пока отсутствует конкуренция со стороны западных корпораций.

— Иран сделал огромный шаг в сторону либерализации и адаптировал свой энергетический рынок к мировым стандартам, — отметил Раджаб Сафаров.

Аналитик Raiffeisenbank по нефтегазовой отрасли Андрей Полищук пояснил, что интерес российских компаний напрямую зависит от условий, которые в конце концов предложит иранская сторона.

— Для наших компаний могут быть интересны крупные проекты. Вопрос в условиях. Если будут предложены операционные контракты с небольшой прибылью, это по большей части неинтересно. А если условия будут предполагать возможность постановки запасов нефти себе на баланс и дальнейшей продажи, то российские компании могут быть заинтересованы в таких проектах, — считает Андрей Полищук.

Иран — довольно рискованный регион для ведения бизнеса, но если компаниям предложат высокую доходность (например, 50%), то этот риск в итоге себя оправдает, резюмировал эксперт.