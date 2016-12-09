Непривитых от кори детей не пустят в школы и детсады Нижнего Тагила

Детей, которые не получили прививки от кори, с 12 декабря не будут допускать до занятий в школах и детсадах Нижнего Тагила. Соответствующий приказ утвержден управлением образования горадминистрации.

Городские власти объясняют, что ограничительные меры обусловлены угрозой возникновения в городе эпидемии кори. Родители школьников и дошколят должны будут предъявить документальное подтверждение о вакцинации.

Как передает TagilCity.ru, в приказе отмечено, что он будет действовать с 12 декабря до особого распоряжения. При этом до этого дня администрация образовательных учреждений обязана была уведомить родителей.

