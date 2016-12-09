Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Непривитых от кори детей не пустят в школы и детсады Нижнего Тагила

Городские власти пояснили, что ограничительные меры обусловлены угрозой возникновения эпидемии кори

Детей, которые не получили прививки от кори, с 12 декабря не будут допускать до занятий в школах и детсадах Нижнего Тагила. Соответствующий приказ утвержден управлением образования горадминистрации.

Городские власти объясняют, что ограничительные меры обусловлены угрозой возникновения в городе эпидемии кори. Родители школьников и дошколят должны будут предъявить документальное подтверждение о вакцинации.

Как передает TagilCity.ru, в приказе отмечено, что он будет действовать с 12 декабря до особого распоряжения. При этом до этого дня администрация образовательных учреждений обязана была уведомить родителей.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Непривитых от кори детей не пустят в школы и детсады Нижнего Тагила

Городские власти пояснили, что ограничительные меры обусловлены угрозой возникновения эпидемии кори

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке