Мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, задержали в Нидерландах

В Нидерландах в ходе спецоперации задержан мужчина, подозреваемый властями в подготовке теракта. Задержание проводилось в Роттердаме, сообщают местные телеканалы.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен заряженный автомат Калашникова, отмечает «РИА Новости». Кроме оружия изъята символика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Ранее Европейское полицейское агентство сообщило, что ИГ продолжает оставаться серьезной угрозой для Европы.