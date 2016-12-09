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Мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, задержали в Нидерландах

В ходе обыска у подозреваемого обнаружены оружие и символика террористов

В Нидерландах в ходе спецоперации задержан мужчина, подозреваемый властями в подготовке теракта. Задержание проводилось в Роттердаме, сообщают местные телеканалы.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен заряженный автомат Калашникова, отмечает «РИА Новости». Кроме оружия изъята символика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Ранее Европейское полицейское агентство сообщило, что ИГ продолжает оставаться серьезной угрозой для Европы.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, задержали в Нидерландах

В ходе обыска у подозреваемого обнаружены оружие и символика террористов

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