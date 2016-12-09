Союз конькобежцев России ответил на обвинения в докладе Макларена

Обвинения в подмене допинг-пробы, прозвучавшие в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в адрес российского конькобежца являются голословными. Об этом заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина.

«Это продолжение политического заказа против России. Наши спортсмены все чистые, у них такое количество раз берутся пробы — ни разу не было ничего предъявлено», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Слаутина отметила, что в докладе не указана фамилия спортсмена.

«Наши спортсмены проходили допинг-тесты не только в России, но и за границей. Конькобежцы участвуют во всем международном календаре и везде у них берутся пробы. Огульное заявление, работающее на обывателя», — заявила она.

Напомним, вторая часть доклада Макларена была представлена ранее в пятницу в Лондоне. В документе утверждается, что более тысячи российских спортсменов употребляли допинг в ходе Олимпийских игр 2012 и 2014 годов, Универсиады-2013 и чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года.