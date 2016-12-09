Карелия получила новые кареты скорой помощи

Республика Карелия получила 17 новых автомобилей скорой помощи.



Кареты передали в территориальный центр медицины катастроф в Петрозаводске, в центральные районные больницы в Олонце, Сегеже, Кондопоге, Пудоже, Сортавале, Медвежьегорске, Лоухах, Пряже и Беломорске и межрайонную больницу в Костомукше для поселка Муезерский.

Ожидается, что в ближайшее время новые кареты скорой помощи передадут в медучреждения Кемского и Питкярантского районов, сообщает ИА «Карелinform».

Средства на приобретение автомобилей скорой помощи в регионах выделяются за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год.