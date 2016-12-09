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Жалобы на коррупцию теперь можно отправить через соцсети

Транспортное управление СКР завело официальные аккаунты в популярных социальных сетях

Пользователи теперь могут отправлять жалобы на коррупцию в транспортное управление СКР прямо через социальные сети. Специально для приема соответствующей информации от населения завели официальные аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Сергей Вазюлин.

Теперь каждый человек, столкнувшийся со взяточничеством и другими коррупционными преступлениями, может напрямую сообщить об этом в СКР.

Жалобу можно подать через социальные сети «ВКонтакте», Facebook, Twitter, YouTube, сообщает телеканал «360».

О новом способе взаимодействия с гражданами следователи сообщили в Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается в 2016 году в пятницу, 9 декабря.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Жалобы на коррупцию теперь можно отправить через соцсети

Транспортное управление СКР завело официальные аккаунты в популярных социальных сетях

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