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Премьер Японии рассказал Порошенко о предстоящей встрече с Путиным

Синдзо Абэ заявил, что политики обсудят вопрос заключения мирного договора

В ходе телефонных переговоров премьер Японии рассказал президенту Украины о вопросах, которые он обсудит на предстоящей встрече с президентом России.

Абэ заявил, что обсудит с Владимиром Путиным  вопрос заключения мирного договора, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сообщение МИД Японии.

Со своей стороны пресс-служба Порошенко сообщает, что Петр Порошенко и Синдзо Абэ обсудили поддержку антироссийских санкций.

Визит Владимира Путина в Японию запланирован на 1516 декабря.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Премьер Японии рассказал Порошенко о предстоящей встрече с Путиным

Синдзо Абэ заявил, что политики обсудят вопрос заключения мирного договора

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