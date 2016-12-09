Премьер Японии рассказал Порошенко о предстоящей встрече с Путиным

В ходе телефонных переговоров премьер Японии рассказал президенту Украины о вопросах, которые он обсудит на предстоящей встрече с президентом России.

Абэ заявил, что обсудит с Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сообщение МИД Японии.

Со своей стороны пресс-служба Порошенко сообщает, что Петр Порошенко и Синдзо Абэ обсудили поддержку антироссийских санкций.