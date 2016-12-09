В Липецке 16 школ закрыли на карантин

В Липецке закрыли 16 школ на карантин в связи с массовым распространением гриппа и других ОРВИ. Об этом сообщили в департаменте образования города.

По данным GOROD48, в настоящий момент занятия отменили в 39 классах школ по причине болезни у 20% учеников. Ранее «Известия» сообщали о закрытии в городе пяти школ.

Из-за опасности распространения респираторных инфекций в каждой школе дезинфицируют и проветривают помещения, регулярно следят и за тепловым режимом в классах. Учет посещаемости и число детей, отсутствующих по болезни, контролируется каждый день. С сентября текущего года иммунизацию прошли свыше 439 тыс. жителей Липецкой области.



Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о начале эпидемии гриппа в России. По ее словам, эпидемии могут привести к появлению новых штаммов, с которыми не справится вакцина от гриппа.

