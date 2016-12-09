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Пособие по безработице в 2017 году останется на уровне текущего года

Максимальный размер выплат составит 4,9 тыс. рублей

Правительство России утвердило максимальную величину пособия по безработице в 2017 году в размере 4,9 тыс. рублей, минимальную — 850 рублей. Текст постановления правительства от 8 декабря 2016 года опубликован на сайте кабинета министров.

«Минимальная и максимальная величина пособия по безработице сохраняются на прежнем уровне и составляют соответственно 850 и 4900 рублей», — говорится в документе.

Законопроект о повышении пособия по безработице до 7,5–8 тыс. рублей разрабатывает Министерство труда. Проект закона, по словам директора департамента занятости населения министерства Михаила Кирсанова, может быть вынесен на обсуждение в начале будущего года, сообщает RNS.

Напомним, в Министерстве труда и социальной защиты России разработан проект приказа «Об утверждении единых требований к деятельности органов службы занятости». Документ фиксирует нравственные нормы для центров занятости населения (ЦЗН). Документ будет защищать безработных от хамства и ненадлежащего обращения.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Пособие по безработице в 2017 году останется на уровне текущего года

Максимальный размер выплат составит 4,9 тыс. рублей

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