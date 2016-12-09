Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Оренбургским пенсионерам приостановят выплату муниципальных доплат

Мера была принята из-за дефицита городского бюджета

Оренбургским пенсионерам приостановят выплату доплат. Почти полумиллиардный дефицит бюджета назвали предельным. Непростая финансовая ситуация привела к сокращению ряда социальных выплат.

По словам замглавы города по экономике и финансам Елены Ремизовой, собственные доходы местного бюджета в сравнении с 2016 годом выросли на 105 млн рублей. При этом обязательные расходы значительно возросли. Только на повышение минимального размера оплаты труда требуется дополнительно 134 млн рублей.

«Даже при максимально возможном дефиците бюджета и сокращении всего, что можно сократить — отказ от капитальных расходов, уменьшение расходов на содержание аппаратов администрации и городского Совета — в проекте возникает «разрыв» в 150 млн рублей», — заявила Ремизова.

Как передает РИА «Оренбуржье», сокращения коснутся ежемесячных выплат пенсионерам, которые не имеют федеральных или региональных льгот. Речь идет о доплате, которая составляет 300 рублей в месяц.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Оренбургским пенсионерам приостановят выплату муниципальных доплат

Мера была принята из-за дефицита городского бюджета

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке