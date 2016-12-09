Оренбургским пенсионерам приостановят выплату муниципальных доплат

Оренбургским пенсионерам приостановят выплату доплат. Почти полумиллиардный дефицит бюджета назвали предельным. Непростая финансовая ситуация привела к сокращению ряда социальных выплат.

По словам замглавы города по экономике и финансам Елены Ремизовой, собственные доходы местного бюджета в сравнении с 2016 годом выросли на 105 млн рублей. При этом обязательные расходы значительно возросли. Только на повышение минимального размера оплаты труда требуется дополнительно 134 млн рублей.



«Даже при максимально возможном дефиците бюджета и сокращении всего, что можно сократить — отказ от капитальных расходов, уменьшение расходов на содержание аппаратов администрации и городского Совета — в проекте возникает «разрыв» в 150 млн рублей», — заявила Ремизова.

Как передает РИА «Оренбуржье», сокращения коснутся ежемесячных выплат пенсионерам, которые не имеют федеральных или региональных льгот. Речь идет о доплате, которая составляет 300 рублей в месяц.

