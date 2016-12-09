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МВД изменит структуру главка собственной безопасности

В рамках изменений будут ликвидированы региональные управления в округах, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации/мвд.рф

МВД России изменит структуру Главного управления собственной безопасности с целью оптимизации деятельности службы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что в рамках изменений будут ликвидированы региональные управления в округах.

Также представитель МВД рассказала, что заместитель начальника ГУСБ МВД России Антон Ромейко-Гурко подал рапорт об отставке, передает ТАСС. Она уточнила, что ходатайствовать об увольнении Ромейко-Гурко будет глава МИД России Владимир Колокольцев. Антон Ромейко-Гурко указом президента был назначен заместителем начальника Главного управления собственной безопасности МВД России в декабре 2015 года.

Ромейко-Гурко курировал подразделения регионального управления собственной безопасности в округах. Рапорт об увольнении из полиции подал и замначальника управления ГУСБ МВД РФ Владимир Цветков. 

В пятницу сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге начальника ГУСБ по Северо-Западному федеральному округу полковника Юрия Тимченко. Он подозревается в получении взятки в 100 млн рублей.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

МВД изменит структуру главка собственной безопасности

МВД изменит структуру главка собственной безопасностиВ рамках изменений будут ликвидированы региональные управления в округах, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк

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