Курс евро опустился ниже 66 рублей

Курс евро в ходе пятничных торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 66 рублей и достиг к 19.08 мск 65,9400 рубля.



Это минимум за последние полтора года.



За день к указанному времени единая европейская валюта потеряла более 1,5 рубля.



Еще в 11.34 мск евро торговался около 67 рублей.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик считает, что давление на евро оказывают несколько факторов.



Первый фактор — глобальное ослабление европейской валюты, связанное прежде всего с заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги о продлении программы количественного смягчения, сказал Лисоволик «Известиям».



Вторым фактором он выделяет опасения инвесторов по поводу рисков повторения ситуации декабря 2014 года.



Еще один момент — изменение в потоках капитала.



«Нынешний отток капитала из России по сравнению с показателями прошлого года оказывает поддержку рублю, ведь в последнее время отток сокращается, а в некоторые периоды в стране наблюдается даже небольшой приток», — пояснил «Известиям» экономист.



Он добавил, что к концу года не стоит исключать дальнейшего ослабления евро — до 65 рублей и менее.

