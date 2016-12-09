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Курс евро опустился ниже 66 рублей

Европейская валюта достигла минимума за полтора года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Курс евро в ходе пятничных торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 66 рублей и достиг к 19.08 мск 65,9400 рубля.

Это минимум за последние полтора года.

За день к указанному времени единая европейская валюта потеряла более 1,5 рубля.

Еще в 11.34 мск евро торговался около 67 рублей.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик считает, что давление на евро оказывают несколько факторов.

Первый фактор — глобальное ослабление европейской валюты, связанное прежде всего с заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги о продлении программы количественного смягчения, сказал Лисоволик «Известиям».

Вторым фактором он выделяет опасения инвесторов по поводу рисков повторения ситуации декабря 2014 года.

Еще один момент — изменение в потоках капитала.

«Нынешний отток капитала из России по сравнению с показателями прошлого года оказывает поддержку рублю, ведь в последнее время отток сокращается, а в некоторые периоды в стране наблюдается даже небольшой приток», — пояснил «Известиям» экономист.

Он добавил, что к концу года не стоит исключать дальнейшего ослабления евро — до 65 рублей и менее.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Курс евро опустился ниже 66 рублей

Курс евро опустился ниже 66 рублейЕвропейская валюта достигла минимума за полтора года

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