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Шварценеггер в российском продолжении «Вия» сыграл начальника Тауэра

Голливудского актера привлек интересный сюжет

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер снялся в российско-китайском фильме «Путешествие в Китай: Тайна Железной маски».

Актера заинтересовал интересный сюжет, поскольку, по признанию режиссера картины Алексея Петрухина, большого гонорара актеру предложить российская сторона не смогла. Шварценеггер пообещал сняться и в продолжении фильма, если таковое будет решено снять. В «Путешествии в Китай» актер сыграл начальника Тауэра, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на «Газету.ру».

При создании героя Шварценеггера сценаристы взяли за основу реальные факты. По сюжету начальник Тауэра организовывал бои без правил среди заключенных, и победитель получал свободу.

Фильм должен выйти на большие экраны осенью следующего года.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Шварценеггер в российском продолжении «Вия» сыграл начальника Тауэра

Голливудского актера привлек интересный сюжет

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