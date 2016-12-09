Экс-замначальника полиции Ульяновска обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ульяновской области Эдуарду Осянину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год обвиняемый неоднократно получал через посредника деньги за покровительство преступников, ведущих незаконную деятельность по производству алкоголя в Ульяновске. Установлено, что в сентябре текущего года обвиняемый получил «вознаграждение» в размере 1,2 млн рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Обвиняемый был уволен из правоохранительных органов, и сейчас он там не числится, сообщает 1ul.ru.