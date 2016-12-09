Амурские врачи просят ужесточить наказание за нападение на медиков

Амурские врачи попросили ужесточить наказание за нападение на медиков. Члены «Медицинской палаты Амурской области» вышли с инициативой к депутатам о внесении поправок в уголовное законодательство.



«Важным сегодня является фрагмент, когда возникают случаи непонимания между врачом и пациентом. Мы знаем из СМИ случаи, когда пациенты допускают рукоприкладство, оскорбление врачей, и этот момент не учтен в уголовном законодательстве», — сказал председатель «Медицинской палаты Амурской области» Александр Платонов.

Как пишет ИА «Амур.инфо», организация была основана два года назад. В ее состав входят только врачи. В конфликтных ситуациях они помогают медикам защищать их права. Сейчас в палату входит более 1,7 тыс. докторов, что составляет 40% всех врачей Приамурья.

Между тем вопрос об ужесточении наказания за оскорбления и нападения на медработников неоднократно обсуждался и на федеральном уровне. «Известия» ранее писали, что сразу три инициативы по защите врачей от насилия могут появиться в ближайшее время. Две из них разрабатывает Минздрав по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой. Еще одну готов внести в Госдуму Совет Федерации.



Во всех случаях речь идет о введении уголовной ответственности за произвол в отношении работников медицинской сферы.

