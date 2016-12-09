Трамп до инаугурации не планирует зарубежных поездок

До официального вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп не будет посещать иностранные государства. Инаугурация политика состоится 20 января 2017 года.

Как заявил в пятницу официальный представитель Шон Спайсер, вопросы о поездках за рубеж будут рассмотрены Трампом после инаугурации, передает «РИА Новости».

Так Спайсер ответил на вопрос, намерен ли будущий хозяин Белого дома посетить Канаду и Мексику.