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Трамп до инаугурации не планирует зарубежных поездок

Об этом завил официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер

До официального вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп не будет посещать иностранные государства. Инаугурация политика состоится 20 января 2017 года.

Как заявил в пятницу официальный представитель Шон Спайсер, вопросы о поездках за рубеж будут рассмотрены Трампом после инаугурации, передает «РИА Новости».

Так Спайсер ответил на вопрос, намерен ли будущий хозяин Белого дома посетить Канаду и Мексику.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Трамп до инаугурации не планирует зарубежных поездок

Об этом завил официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер

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