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Япония передумала дарить Путину щенка акита-ину

Ранее о планах подарить президенту РФ собаку этой породы рассказал генсек кабинета министров страны Есихидэ Суга

Власти Японии решили не дарить президенту России Владимиру Путину еще одну собаку породы акита-ину во время его визита в страну, который запланирован на 1516 декабря.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коити Хагиуды.

Японская сторона «связывалась с российской», и «к сожалению, на этот раз» щенок не будет принят, передает ТАСС.

Ранее о планах подарить Путину акита-ину рассказал генеральный секретарь кабинета Есихидэ Суга.

В 2012 году Япония уже дарила Путину щенка акита-ину. Это был подарок губернатора северной префектуры Акита Норихисы Сатакэ в качестве признательности за помощь, которую РФ оказала Японии после стихийных бедствий в марте 2011 года.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Япония передумала дарить Путину щенка акита-ину

Ранее о планах подарить президенту РФ собаку этой породы рассказал генсек кабинета министров страны Есихидэ Суга

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