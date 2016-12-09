Япония передумала дарить Путину щенка акита-ину

Власти Японии решили не дарить президенту России Владимиру Путину еще одну собаку породы акита-ину во время его визита в страну, который запланирован на 15 – 16 декабря.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коити Хагиуды.



Японская сторона «связывалась с российской», и «к сожалению, на этот раз» щенок не будет принят, передает ТАСС.

Ранее о планах подарить Путину акита-ину рассказал генеральный секретарь кабинета Есихидэ Суга.

В 2012 году Япония уже дарила Путину щенка акита-ину. Это был подарок губернатора северной префектуры Акита Норихисы Сатакэ в качестве признательности за помощь, которую РФ оказала Японии после стихийных бедствий в марте 2011 года.

