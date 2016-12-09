Реставрацию Псковского кремля отложили

Научно-методический совет при Министерстве культуры отклонил проект реставрации Псковского кремля, которую должны были провести к 2019 году в честь Международных Ганзейских дней.

В госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия заявили, что проект реставрации требует значительной доработки, сообщает Псковское агентство информации.

Реставрация Псковского кремля является одним из ключевых мероприятий плана по подготовке к проведению Международных Ганзейских дней в 2019 году. Указ о их проведении в Пскове подписал президент Владимир Путин, оргкомитет по подготовке возглавила вице-премьер правительства Ольга Голодец.



Проектно-сметная документация для реставрации Псковского кремля была разработана курганской фирмой «Карат». В ходе конкурса компания снизила стоимость проектирования с 44 до 25 млн рублей.