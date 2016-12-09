Глава «Востсибрыбцентра» пойман с поддельными дипломами

Природоохранная прокуратура при проверке обнаружила, что у главы акционерного общества «Восточно-Сибирский научный производственный центр рыбного хозяйства» поддельные дипломы об образовании.

Надзорный орган установил, что руководитель организации офицерское звание получил, предъявив два фальшивых диплома о высшем образовании. Уголовное дело не было возбуждено из-за истечения срока давности.

Старший автомобильный инспектор Военной комендатуры Улан-Удэнского гарнизона, чтобы получить звание лейтенанта, предоставил фиктивный диплом о высшем образовании. Кроме того, позднее при устройстве в «Востсибрыбцентр» он использовал два липовых документа. Мужчина вину свою признал, сообщает ИА UlanMedia.

В настоящее время военным следственным органом проводится проверка по факту использования подложного диплома.