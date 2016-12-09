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Более 30 км пешеходных ограждений установили на дорогах Подмосковья

Ограждения были смонтированы на 40 участках региональных магистралей

Порядка 36 км пешеходных ограждений установили в Московской области в рамках реализации программы по безопасности дорожного движения в 2016 году.

Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГБУ МО «Мосавтодор».

По словам и.о. главы ведомства Владимира Цыцулина, в этом году пешеходные ограждения были установлены на 40 участках региональных дорог вблизи учебных заведений.

В рамках основной программы по безопасности дорожного движения пешеходные ограждения смонтировали в 29 муниципалитетах Подмосковья, отмечает издание.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Более 30 км пешеходных ограждений установили на дорогах Подмосковья

Ограждения были смонтированы на 40 участках региональных магистралей

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