Более 30 км пешеходных ограждений установили на дорогах Подмосковья

Порядка 36 км пешеходных ограждений установили в Московской области в рамках реализации программы по безопасности дорожного движения в 2016 году.

Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГБУ МО «Мосавтодор».

По словам и.о. главы ведомства Владимира Цыцулина, в этом году пешеходные ограждения были установлены на 40 участках региональных дорог вблизи учебных заведений.

В рамках основной программы по безопасности дорожного движения пешеходные ограждения смонтировали в 29 муниципалитетах Подмосковья, отмечает издание.