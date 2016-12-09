Энергоснабжение в Краснодарском крае полностью восстановлено

В Краснодарском крае энергоснабжение полностью восстановлено. Ремонтные бригады «Кубаньэнерго» к 19.00 в пятницу завершили работы по устранению аварии.

На Кубани из-за шквального ветра без света остались более 10 тыс. человек. От разгула стихии пострадали Северский и Крымский районы, а также город Горячий Ключ.

Как передает ИА KrasnodarMedia, к ликвидации последствий привлекались более 360 человек и 88 единиц техники.



Энергоресурсная компания ранее сообщала, что в течение дня большинство потребителей, пострадавших от непогоды, были подключены по резервным схемам.

