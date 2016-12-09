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Евросоюз намерен продлить экономические санкции против России

Лидеры стран — членов ЕС встретятся в Брюсселе 15 декабря

Антироссийские санкции будут продлены странами Евросоюза на шесть месяцев после встречи лидеров государств — членов ЕС в Брюсселе 15 декабря.

По данным «РИА Новости», ссылающегося на свои источники, о ситуации на востоке Украины участников саммита проинформируют «Париж и Берлин». После этого ограничительные меры, срок которых истекал в конце января 2017 года, будут продлены на полгода.

12 декабря главы МИД стран — участниц Евросоюза на встрече в Брюсселе не будут обсуждать продление антироссийских санкций.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Евросоюз намерен продлить экономические санкции против России

Лидеры стран — членов ЕС встретятся в Брюсселе 15 декабря

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