В Приморье поймали граждан КНР, незаконно промышляющих живым трепангом

В Приморье задержали предпринимателей из Китая, которые незаконно промышляли живым трепангом. Пограничники их поймали при выгрузке очередной партии весом более чем 350 кг.



Нелегальное производство было налажено в полузаброшенном складе. Свежий трепанг они скупали у местных жителей и перерабатывали в условиях антисанитарии. Затем ее в сушено-вяленом виде планировали сбыть в Китае.



Как передает РИА PrimaMedia, при обысках пограничники обнаружили более 16 тыс. особей, которые были упакованы в пакеты. Весь живой трепанг — 11 тыс. особей — был возвращен в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб водным биоресурсам составил около 1 млн рублей.

В отношении китайских предпринимателей возбуждены дела об административных нарушениях.

