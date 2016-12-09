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В Приморье поймали граждан КНР, незаконно промышляющих живым трепангом

В отношении китайских предпринимателей возбуждены дела об административных нарушениях

В Приморье задержали предпринимателей из Китая, которые незаконно промышляли живым трепангом. Пограничники их поймали при выгрузке очередной партии весом более чем 350 кг.

Нелегальное производство было налажено в полузаброшенном складе. Свежий трепанг они скупали у местных жителей и перерабатывали в условиях антисанитарии. Затем ее в сушено-вяленом виде планировали сбыть в Китае.

Как передает РИА PrimaMedia, при обысках пограничники обнаружили более 16 тыс. особей, которые были упакованы в пакеты. Весь живой трепанг — 11 тыс. особей — был возвращен в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб водным биоресурсам составил около 1 млн рублей.

В отношении китайских предпринимателей возбуждены дела об административных нарушениях.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Приморье поймали граждан КНР, незаконно промышляющих живым трепангом

В отношении китайских предпринимателей возбуждены дела об административных нарушениях

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