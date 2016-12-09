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Нефть дорожает вопреки данным о росте числа буровых установок в США

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent вечером 9 декабря достигла $54,23

Мировые цены на нефть продолжают расти, несмотря на данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США.

По состоянию на 22.10 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,65% — до $54,23 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,28% — до 51,49 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, число буровых установок в США выросло за неделю на 27 штук, передает «РИА Новости».

Рост стоимости нефти продолжается на фоне ожидания итогов встречи стран ОПЕК, которая пройдет 10 декабря в Вене.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Нефть дорожает вопреки данным о росте числа буровых установок в США

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent вечером 9 декабря достигла $54,23

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