Самедов: «В «Спартак» ухожу не за деньгами»

Игрок столичного «Локомотива» Александр Самедов после прощального ужина с одноклубниками и членами тренерского штаба «железнодорожников» пообщался с болельщиками команды, сообщает Sportbox.

В разговоре с фанатами 32-летний полузащитник отметил, что дорожит годами, проведенными в «Локомотиве», а его переход состоялся по инициативе руководства клуба.

«Да, я воспитанник «Спартака», но я не ухожу за деньгами. Это вообще не моя инициатива. У меня есть действующий контракт, хороший контракт! Когда мне позвонили из «Спартака», я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция «Локомотива» на мой переход была положительная… Вот почему я ухожу», — сказал Самедов.

Кроме того, футболист заявил, что планирует завершить карьеру в составе красно-белых.

Ранее «Известия» сообщали, что соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано на 3,5 года, за которые он заработает €8,5 млн. При этом сумма трансфера составит €5 млн.

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