Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В центре Иркутска ограбили ювелирный магазин

За информацию о совершенном преступлении объявлено крупное денежное вознаграждение

В центре Иркутска двое неизвестных ограбили ювелирный магазин. Полиция ведет розыск злоумышленников. Правоохранители изучают кадры внутреннего и наружного видеонаблюдения, а также устанавливают возможных свидетелей.

Полицейские установили, что злоумышленники вскрыли рольставни и входную дверь в помещение. Внутри магазина грабители разбили несколько витрин и забрали ювелирные украшения. К моменту прибытия бойцов ЧОП они успели скрыться.

Как передает ИА IrkutskMedia, сумма причиненного ущерба устанавливается. Сообщается, что за информацию, которая будет способствовать раскрытию этого преступления, объявлено солидное денежное вознаграждение.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В центре Иркутска ограбили ювелирный магазин

За информацию о совершенном преступлении объявлено крупное денежное вознаграждение

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке