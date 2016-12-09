В центре Иркутска ограбили ювелирный магазин

В центре Иркутска двое неизвестных ограбили ювелирный магазин. Полиция ведет розыск злоумышленников. Правоохранители изучают кадры внутреннего и наружного видеонаблюдения, а также устанавливают возможных свидетелей.

Полицейские установили, что злоумышленники вскрыли рольставни и входную дверь в помещение. Внутри магазина грабители разбили несколько витрин и забрали ювелирные украшения. К моменту прибытия бойцов ЧОП они успели скрыться.



Как передает ИА IrkutskMedia, сумма причиненного ущерба устанавливается. Сообщается, что за информацию, которая будет способствовать раскрытию этого преступления, объявлено солидное денежное вознаграждение.