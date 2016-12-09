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Свинину без упаковки запретили продавать на ярмарках Кубани

Из-за вспышки африканской чумы свиней в четырех района края введен карантин

Свинину непромышленной выработки, не имеющей упаковки, запретили продавать на кубанских ярмарках. Меры предприняты для недопущения распространения африканской чумы свиней.

Предполагается, что будут ужесточены меры воздействия в отношении тех фермеров, которые не соблюдают правила сдачи поголовья свиней не мясокомбинаты.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, вывоз свиней с территории Кубани, как и ввоз, — запрещены. Фермерам, которые занимаются свиноводством в регионе, кубанский минсельхоз рекомендовал заняться альтернативными видами животноводства.

Напомним, что 10 вспышек африканской чумы свиней было зафиксировано за прошедший месяц на территории Краснодарского края. Сейчас карантин введен в четырех районах — Павловском, Красноармейском, Тихорецком и Ейском.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Свинину без упаковки запретили продавать на ярмарках Кубани

Из-за вспышки африканской чумы свиней в четырех района края введен карантин

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