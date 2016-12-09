Свинину без упаковки запретили продавать на ярмарках Кубани

Свинину непромышленной выработки, не имеющей упаковки, запретили продавать на кубанских ярмарках. Меры предприняты для недопущения распространения африканской чумы свиней.



Предполагается, что будут ужесточены меры воздействия в отношении тех фермеров, которые не соблюдают правила сдачи поголовья свиней не мясокомбинаты.



Как сообщает ИА KrasnodarMedia, вывоз свиней с территории Кубани, как и ввоз, — запрещены. Фермерам, которые занимаются свиноводством в регионе, кубанский минсельхоз рекомендовал заняться альтернативными видами животноводства.

Напомним, что 10 вспышек африканской чумы свиней было зафиксировано за прошедший месяц на территории Краснодарского края. Сейчас карантин введен в четырех районах — Павловском, Красноармейском, Тихорецком и Ейском.

