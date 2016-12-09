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«МегаФон» повысит стоимость связи в роуминге с 12 декабря 2016 года

Вносимые изменения напрямую связаны с резким ростом себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в других странах

Начиная с 12 декабря текущего года оператор сотовой связи «МегаФон» переходит на новый зоновый принцип формирования стоимости звонков в Европе. В связи с этим произойдет повышение стоимости тарифов на услуги в международном роуминге.  

«Мы разбили европейские страны на несколько тарифных зон, в которых цена отличается в зависимости от условий, предоставленных нам местными операторами»,  приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании «МегаФон».  

По данным агентства, вносимые изменения напрямую связаны с резким ростом себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в других странах. В компании отметили, что стоимость услуг в некоторых зарубежных государствах для «МегаФона» выросла в среднем на 482%, что исключило возможность компенсации затрат. 

Отмечается, что изменения в основном затронут европейские страны, на которые приходится 80% голосового трафика российского мобильного оператора, в других регионах изменения будут зависеть от маржинальности: если она отрицательная, тарифы будут расти.

Кроме того, с 12 декабря  2016 года «МегаФон» изменяет стоимость опций, которые позволяют за определенную фиксированную плату понижать стоимость услуг в роуминге. Например, «Пакет 50 минут Европа и СНГ» станет дешевле на 7%, с 529 до 495 рублей, а 1 МБ трафика на опции «Отпуск онлайн» подешевеет на 20%, с 19 до 15 рублей. В сообщении также говорится, что «МегаФон» предлагает своим клиентам экономить в поездках за границей с помощью опции «Весь мир», предлагающей 40 минут входящих звонков за 59 рублей в сутки.

Ранее «Известия» писали, что российские операторы связи готовят для своих абонентов медицинские сервисы. «МегаФон» задумался над организацией телефонных консультаций врачей, а МТС хочет предоставить своим абонентам возможность видеосвязи с докторами через интернет. Запустить новые услуги планируют после принятия законопроекта, который легализует телемедицину. Его принятие обещает передел рынка медуслуг, и сотовые компании собираются в нем участвовать. 

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

«МегаФон» повысит стоимость связи в роуминге с 12 декабря 2016 года

Вносимые изменения напрямую связаны с резким ростом себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в других странах

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